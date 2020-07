Soldes : Pack Dyson aspirateur V11 Absolute Extra Pro + ventilateur Pure Cool Me à prix cassé

Pendant les soldes d’été Cdiscount propose le pack Dyson à seulement 810,11 € comprenant un aspirateur balais Dyson V11 et le ventilateur purificateur d’air Dyson Pure Cool. Rien de tel pour respirer un air plus sain à domicile sans se ruiner.

Le ventilateur Pure Cool Me assainit l’air de votre logement grâce à sa cartouche purifiante remplaçable. Sa durée de vie dépend de la pollution ambiante et de l’utilisation. Son remplacement est simple et rapide. La filtration retient les particules jusqu’à 0,1 micron. De plus, avec sa fonction programmation, vous pouvez bénéficier d’un air plus pur également pendant votre sommeil.

Et pour respirer un air sain sans encrasser trop vite le filtre de votre nouveau ventilateur Dyson Pure Cool, vous trouverez dans ce pack l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra Pro.