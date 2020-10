Un forfait 4G avec 100 Go à moins de 10€, c'est possible !

Tout d'abord, précisons que cette formule est uniquement disponible jusqu'au 21 octobre inclus. Il ne vous reste donc qu'une poignée d'heures pour en profiter. Comme toujours, le forfait en question est sans engagement de la part du client. Par contre, le tarif mensuel passera de 9,99€ à 20€ au bout d'un an. Vous pourrez donc résilier sans aucun problème pour esquiver cette hausse. L'activation de la carte SIM vous sera facturée à hauteur de 10€ au moment de la souscription. Elle sera ensuite expédiée sous 48 heures.

Ce forfait Cdiscount Mobile comprend les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Ainsi, vous pourrez rester en contact avec vos proches au sein de l'Hexagone sans la moindre difficulté. Pour ce qui est de l'enveloppe internet mensuelle, elle embarque 100 Go de datas en 4G utilisables en métropole. Un tel volume permet de naviguer sur Web, de télécharger des applications et de regarder des vidéos sans compter.