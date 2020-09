Un forfait mobile 200 Go pour moins de 10€/mois !

Jusqu'à ce jeudi 1er octobre 2020 inclus, les nouveaux clients Cdiscount Mobile pourront souscrire à un forfait à 9,99 euros par mois pendant 12 mois. Au-delà de la période d'un an, le forfait mensuel passera à 24,99 euros. L'offre étant sans engagement, le client ou la cliente sera libre d'aller voir un autre opérateur.



Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 200 Go depuis la France métropolitaine.



En Europe ou dans les DOM, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités et de 5 Go d'internet mobile en 4G comme si vous étiez en France. Les destinations incluent les 27 pays de l'Union Européenne (+ l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 territoires en Outre-mer.