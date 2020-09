French Days : l'aspirateur robot Roborock S5 Max à moins de 340€

Le Roborock S5 Max est l'un des tout derniers robots aspirateurs sortis par la marque chinoise. Pour ce nouveau modèle, le constructeur a peaufiné sa formule magique qui lui permet de proposer un appareil au prix mesuré et sans concessions. Le robot possède tout d'abord une qualité de fabrication excellente avec un poids mesuré mais une grande solidité. Les plastiques utilisés, les roues ou encore les brosses sont très résistants pour une utilisation quotidienne.

Pour se déplacer dans votre maison ou dans votre appartement, le S5 Max peut se reposer sur ses nombreux capteurs laser qui lui permettent dès le premier passage de réaliser une carte complète de votre habitation. Ainsi le robot optimise au fil du temps son parcours pour gagner en vitesse et en efficacité. Vous pouvez également paramétrer des zones de travail pour envoyer votre Roborock S5 Max dans la pièce de votre choix.

Le logiciel d'ailleurs est d'excellente qualité. La marque propose une application très complète où il est possible de programmer finement son appareil en fonction de ses allées et venues, mais également de régler la puissance d'aspiration, les modes de passage dans la maison et bien plus encore. Le tout dans une interface très simple et accessible.