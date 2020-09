La caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 1080P de nouveau sous la barre des 30€

On a tendance à penser que la vidéosurveillance coûte très cher ! Si c’était vrai avant, ce n’est plus du tout le cas. Plusieurs constructeurs se battent pour proposer des produits toujours plus performants à des prix de plus en plus bas comme ici avec la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home proposée pour moins de 30 € par Cdiscount. Une occasion à saisir vu la fiche technique !

Elle dispose d’un angle de vision horizontal à 360° et vertical à 96° autant dire qu’elle voit large et surveille tout ce qui l’entoure. La vision nocturne a beaucoup évolué et permet une meilleure luminosité de nuit pour une image plus nette et plus lisible qu’il y ait un faible éclairage ou pas d’éclairage du tout.

La caméra envoie une notification sur le portable dès qu’un mouvement est détecté et enregistre la vidéo sur sa carte mémoire. Elle se fondra dans le décor avec sa teinte blanche et sa petite taille. Elle est prévue pour fonctionner en intérieur.