Xbox Series X : la nouvelle console Microsoft de nouveau en stock chez Boulanger 🔥

En plus des jeux récemment sortis comme Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3 ou encore Mass Effect: Édition Légendaire, d'autres titres lancés initialement sur Xbox One peuvent être lus par la Xbox Series X. Forza Horizon 4, Halo: The Master Chief Collection et même le superbe Ori and the Will of the Wisps utilisent les capacités de la console pour améliorer leur rendu et/ou leur fluidité. Ajoutez à cela les plus de 200 jeux inclus dans le Xbox Game Pass (à partir de 9,99€/mois) pour vous divertir au quotidien.