Prix cassé sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite chez Cdiscount

C'est une fois encore l'e-commerçant bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette réduction. Les modalités restent inchangées avec la livraison standard gratuite à domicile ou encore la possibilité de payer en quatre fois (115,22€ au moment de l'achat puis 115,19€ par mensualité). Les adhérents au programme Cdiscount à volonté recevront leur article plus rapidement. Vous pouvez activer un essai gratuit pour en profiter. Enfin, la garantie est bien évidemment valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est pourvu d'un superbe écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La puissance est également au rendez-vous grâce au processeur Exynos 9810 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Ces caractéristiques permettent de faire du multitâche sans le moindre ralentissement. Les jeux vidéo utiliseront aussi les capacités du mobile pour offrir des graphismes impressionnants.