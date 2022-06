Les soldes commencent dans quelques jours et le OPPO FIND X5 est déjà en promo !

Souvent, les constructeurs de smartphones aiment proposer des versions "Lite" de leurs plus récents téléphones haut de gamme. Ces itérations sont généralement plus abordables mais aussi dépourvues de quelques fonctionnalités afin de proposer un prix plus avantageux au consommateur. Cependant, vous allez pouvoir constater que l'Oppo Find X5 Lite dispose d'avantages significatifs par rapport à la concurrence.

Nous pouvons par exemple mentionner son prix très attrayant en vigueur chez Rue du Commerce. Le site assure la livraison gratuite en point relais et réclame 7,99 € pour une réception à domicile via Chronopost. À vous de voir. Le paiement en trois fois peut lui aussi être appliqué si nécessaire. Vous devrez alors débourser 153,11 € par échéance. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.