L'excellente tablette tactile Huawei MediaPad T5 à moins de 140€ chez Cdiscount !

La tablette tactile n’est plus un produit de luxe extrêmement onéreux. Cdiscount le prouve en proposant la MediaPad T5 de Huawei à seulement 139,99 €. Pour ce prix, vous avez le droit à une tablette tactile avec un confortable écran de 10,1“ IPS Full HD au format 16/10.

Fonctionnant sous Android 8.0, la MediaPad embarque, avec son processeur à 8 cœurs à 2,36 GHz, 2 Go de Ram et 16 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go par une carte mémoire au format microSD. Elle dispose également d’un port micro USB. Elle reçoit également le système Huawei Histen pour une meilleure qualité audio avec doubles haut-parleurs pour une immersion sonore à 360°.

Elle est équipée d’une caméra avant de 2 Mpixel ainsi que d’une caméra arrière de 5 Mpixel pour offrir une qualité vidéo à 720p et 1080p et faire des photos jusqu’à 2592 x 1944 pixels.