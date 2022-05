Prixtel : pourquoi ce forfait mobile à mini prix est fait pour vous ?

Vous bénéficiez par ailleurs des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine ainsi que depuis l'Europe et les DOM. Notez que vous pouvez contacter 200 correspondants différents au maximum par mois, et appeler durant 2h consécutives au maximum vers un même numéro. Hors du territoire métropolitain, vous profitez également de 10 Go d'internet mensuel.

Avec Prixtel, vous profitez par ailleurs de qualité et de la couverture du réseau 4G de SFR pour surfer en ligne et passer des appels nets. Mais, plus encore, vous contribuez à faire un geste pour la planète puisque Prixtel compense les émissions de CO2 annuelles de ses clients comme de sa structure en plantant des arbres dans le Loir-et-Cher, au cœur de la France ! Alors, qu'attendez-vous pour souscrire chez Prixtel, qui obtient la très bonne note de 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant ?