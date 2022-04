Forfait mobile : 4 offres immanquables pour payer moins chère votre facture

Jusqu'au 26 avril, pour les adeptes d'un forfait mobile dédié aux économies, Prixtel est un excellent choix, avec un prix mini de seulement 6,99€/mois si vous consommez moins de 80 Go de datas mensuelles . Passé la première année, le tarif mensuel minimal passe à 12,99€/mois. 10€ sont à ajouter pour votre nouvelle carte SIM. Pour une consommation entre 80 et 100 Go, le prix augmente à 9,99€/mois (15,99€/mois ensuite) et à 12,99€/mois (18,99€/mois ensuite) pour une consommation entre 100 et 130 Go.

Cette offre signée Prixtel est donc l'occasion de s'adapter au plus près de vos besoins. Par exemple, si pendant un mois vous consommez 97 Go d'internet, vous payez 9,99€ pour ce même mois (tarif première année de souscription). Et si le mois suivant, supposons que vous n'utilisiez que 66 Go, le tarif rebaisse à 6,99€ pour ce mois-là. Particulièrement pratique donc !