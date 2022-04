Forfait mobile : Prixtel propose son forfait à partir de 4,99 €

Le fonctionnement ne change pas avec le forfait Le grand. Il démarre à 6,99 €/mois (puis 12,99 €) avec une limite de 80 Go d'internet. Il passe ensuite à 9,99 €/mois (puis 15,99 €) jusqu'à 100 Go et enfin 12,99 €/mois (puis 18,99 €) si vous consommez entre 100 et 130 Go. Terminons avec la formule Le géant à 9,99 €/mois (puis 15,99 €) jusqu'à 140 Go, 12,99 €/mois (puis 18,99 €) jusqu'à 170 Go et 15,99 €/mois (puis 21,99 €) en atteignant 200 Go. Une option 5G est accessible sur cette ultime offre.