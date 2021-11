Cloud : pourquoi ces offres à vie de stockage pCloud sont immanquables ?

pCloud vous propose donc deux offres baptisées LifeTime. La première, facturée 175€, vous propose 500 Go de stockage en ligne sur les serveurs de l'entreprise. Elle vous permet depuis votre navigateur mais également depuis votre smartphone ou votre tablette via les applications dédiées, de déposer tous vos fichiers encombrants et de libérer la place de votre disque dur ou de votre mémoire flash.

Pour les utilisateurs les plus avancés, pCloud propose une seconde offre proposant cette fois 2 To pour un prix de 350€ et encore une fois cet espace est accessible à vie, durant de nombreuses décennies. Vos fichiers les plus sensibles ou importants seront toujours disponibles au format numérique.