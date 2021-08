Voici 55 pouces de dalle LED 4K de chez TCL pour un excellent prix

Faisons un focus sur le téléviseur de la marque TCL après avoir évoqué la vente flash Cdiscount.

Le TCL 55QLED800 est un téléviseur LCD à rétroéclairage LED qui dispose d'un écran de 55 pouces (diagonale de 139 cm) associé à une résolution Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Au niveau de la fluidité une dalle de 50Hz (Motion Clarity Pro) et un indice de 2600 concernant le Picture Performance Index.

Doté de trois modes (jeu, sports et Film), le téléviseur est compatible avec la technologie d'affichage HDR10+ et Dolby Vision.

Grâce à l'intégration du système Android TV, du Wifi et du Chromecast, l'utilisateur aura l'occasion de télécharger et d'installer les applications de streaming les plus connues du moment.

Enfin, la partie connectique du téléviseur est composée de 3 ports HDMI, de 2 ports USB 2.0, d'un port réseau, d'une sortie audio numérique (optique) et d'une prise casque.