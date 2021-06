Forfaits à prix mini : quel opérateur choisir pour payer (vraiment) moins cher ?

Au premier abord, l’offre de Prixtel est la plus intéressante. Elle cumule de nombreux avantages comme le choix de votre réseau téléphonique, mais aussi un forfait Internet plus gros. Cependant, même si elle est sans engagement, son prix évolue après 12 mois et vous ne disposez pas de forfait Internet à l’étranger.

Avec RED by SFR, vous disposez de 20 Go d'Internet en France et de 6 Go pour l’Europe et les DOM. Avec B&You, l’offre est propose un volume d'internet mobile plus élevé en Europe / DOM mais elle est très légèrement plus chère que celle de RED by SFR. Ces deux offres restent donc très proches en termes tant sur les services que sur le prix.

Il ne vous reste plus qu'à définir vos priorités pour optez pour l'offre qui vous correspond le mieux.