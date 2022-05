Ce forfait mobile à prix mini, c'est une offre signée Prixtel

Avec le forfait "Le grand", Prixtel vous propose une offre qui a tout d'une grande. Elle vous propose en effet 100 Go de données mobiles à utiliser chaque mois sur le réseau SFR, partenaire de l'opérateur. Vous bénéficiez des meilleurs débits constatés où que vous soyez, mais aussi des appels et SMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM, ainsi que 20 Go à utiliser depuis ces mêmes destinations. Et tout ça pour un prix de 6,99€/mois seulement. Ne tardez pas trop car cette offre n'est valable que jusqu'au 26 mai !

Cette promotion est valable la première année. Après 12 mois, le prix de départ bascule à 12,99€/mois mais le forfait Prixtel est sans engagement, pour que vous puissiez basculer vers un autre opérateur si vous n'étiez pas satisfait, ce dont nous doutons fortement.

Si vous souhaitez dès à présent quitter votre opérateur pour rejoindre Prixtel et faire des économies dès à présent, rien de plus simple ! Composez le 3179 pour obtenir votre numéro RIO, qui vous permettra de faire votre portabilité et de changer de forfait, sans pour autant changer de numéro.