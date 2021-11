Le TOP des promos immanquables pour le Black Friday Rakuten

Pour ce deuxième smartphone haut de gamme de notre sélection, voici le Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) à 534,99 euros. Le puissant téléphone du géant coréen embarque un écran AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, un processeur Exynos 990, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh et un espace de stockage interne de 128 Go (extensible via microSD). Du côté de la photo, on retrouve un capteur 108 MP avec un téléobjectif 48 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un ToF 3D. En frontal, une caméra 40 MP est de la partie.