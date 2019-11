Black Friday Amazon : Apple MacBook Air à 1129€ au lieu de 1249€

Un ordinateur repensé pour plus de performances

Toutes les innovations Apple en une seule machine

Le MacBook Air est l'ordinateur portable d'Apple le plus populaire depuis son lancement en 2008. À la fois ultra légère et à un prix qui pour une fois chez Apple ne frise pas l'indécence, le laptop a été un immense succès et s'est vu dans les mains de millions de personnes.Ce nouveau MacBook Air conserve sa taille d'écran de 13 pouces mais a été réinventé par les ingénieurs de la marque. Les bordures autour de l'écran ont été affinées pour gagner en surface d'affichage et la résolution de 2 560 x 1600 pixels permet d'afficher un nombre spectaculaire de détails mais aussi de couleurs, le tout supporté par une luminosité exceptionnelle. Le modèle propose également un très large trackpad pour naviguer en toute simplicité.A l'intérieur de la bête un processeur Intel Core i5 de 8ème génération pour faire tourner le système et toutes les applications disponibles. Un processeur graphique Intel UHD graphics 617 offre de solides graphismes pour les applications créatives ou les jeux et 8 Go de mémoire vive viennent soutenir les performances de ces puces, ainsi que 128 Go de stockage disque.Le MacBook Air embarque également les dernières technologies Apple comme TouchID. Le constructeur a ajouté son capteur d'empreintes fétiche pour vous permettre de vous authentifier plus rapidement et d'offrir plus de sécurité à vos navigations web et à vos paiements. Les hauts-parleurs stéréo ont également été améliorés pour un son de très haute qualité.Le MacBook Air 13 pouces est disponible dès à présent sur Amazon pour un prix de 1 129€, au lieu de 1 249€ habituellement. Une belle économie disponible pour une durée limitée !