Black Friday 2019 : OnePlus 7T 256 Go à moins de 450€ chez Rakuten

La star est arrivée pour le Black Friday

Un maximum d'options pour la photo

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leAvant de passer aux caractéristiques du OnePlus 7T, relevons quelques modalités importantes à savoir. Tout d'abord, sachez que la livraison est gratuite et que vous devrez patienter de 10 à 20 jours ouvrés avant de recevoir le produit à votre domicile. Le paiement en quatre fois (soit 108,74€/mois) est d'actualité et vous pouvez même aller jusqu'au paiement en dix fois (soit 46,61€/mois). Libre à vous de choisir. Puisque nous sommes chez Rakuten, un bon d'achat de 43,50€ vous sera versé une fois la commande passée. Cette remise pourra être utilisée sur le montant d'une future commande. Enfin, la garantie du smartphone est valable pendant deux ans.Le OnePlus 7T est un mobile très récent qui a largement convaincu la rédaction de Clubic (voir notre test ). Faisons le tour du propriétaire. Le smartphone de la marque chinoise a opté pour un écran AMOLED de 6,55 pouces (20:9) d'une définition atteignant 2400 x 1080 pixels. Cette dalle 90 Hz est vraiment impressionnante. Les performances de ce modèle brillent également grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 855+ épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (non extensible). Avec une telle configuration, les applications sont fluides et les jeux ne souffriront d'aucun ralentissement. Les graphismes seront superbes même sur les softs les plus gourmands en ressources.Au dos du OnePlus 7T, nous découvrons un triple capteur un poil encombrant. Cependant, il vous permettra de prendre de superbes photos dans les conditions les plus extrêmes. Ce triple capteur est composé d'un module principal 48 mégapixels, d'un téléobjectif 12 mégapixels et d'un capteur ultra grand-angle à 16 mégapixels. En frontal, un capteur 16 mégapixels répond présent. La batterie embarquée affiche une capacité de 3800 mAh. Elle permet au smartphone de tenir une journée entière. Mais il faut aussi mentionner le fait que la batterie se rechargera très rapidement (gain de 78% en 30 minutes). Enfin, un capteur d'empreintes digitales est placé sous l'écran.Vous l'avez sans doute compris, le OnePlus 7T est une très bonne pioche. C'est un mobile qui sait se montrer performant, élégant et impressionnant au niveau de son écran comme de ses haut-parleurs stéréo. Il offre une expérience multimédia éblouissante.