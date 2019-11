Black Friday Rakuten : Xiaomi MI 9T Pro 128Go à 332,99€ au lieu de 449,90€

Xiaomi Mi 9T Pro : un smartphone abordable qui a tout d'un haut de gamme

Des photos sublimes et des performances de premier plan

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leLe Mi 9T Pro de Xiaomi est l'un des appareils les plus haut de gamme proposés par le constructeur chinois. La marque a intégré les dernières technologies disponibles dans l'univers mobile afin d'apporter le plus de puissance et de fonctionnalités, sans pour autant faire gonfler la facture.Le Xiaomi Mi 9T Pro embarque un processeur Snapdragon 855, développé par Qualcomm. C'est tout simplement la puce mobile qui équipe les smartphones les plus luxueux en 2019. Xiaomi annonce des performances CPU augmentées de 45%, pour des jeux toujours plus beaux et des applications toujours plus fluides. Les performances d'intelligence artificielle ont elles été tout simplement triplées. Et la batterie de 4 000 mAh vous offre plus d'une journée d'autonomie, et une recharge rapide avec 58% de batterie récupérés en seulement une demi-heure.Le téléphone est conçu pour les joueurs mobiles les plus exigeants. En plus des performances, Xiaomi a intégré huit couches de graphite à l'avant de l'appareil pour améliorer le refroidissement du smartphone et la dissipation de la chaleur. Au dos, une couche de gel et de cuivre permet également au processeur de fonctionner à plein régime sans risquer la surchauffe. Les jeux vidéo sont toujours plus beaux, sans perte d'image.Enfin Xiaomi a ajouté un module triple objectif composé d'un capteur ultra-haute résolution Sony 48 mégapixels, d'un téléobjectif 8 mégapixels et d'un capteur ultra grand-angle 13 mégapixels. Vous pouvez varier les modes de prises de vues pour obtenir le meilleur cliché, que ce soit un portrait ou un paysage. L'intelligence artificielle intégrée à l'appareil permet d'améliorer en temps réel la qualité des photos.Xiaomi vous propose donc un téléphone ultra haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence. Pour le Black Friday, Rakuten va encore plus loin avec une réduction de 26% et un prix de seulement 332,99€.