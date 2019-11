Black Friday 2019 Cdiscount : 300€ de remise sur un PC Portable Gamer HP 15,6"

300 euros de remise (dont 100 euros avec un code promo) sur le HP Pavilion 15-bc403nf

Les principales caractéristiques du PC portable Gamer

C'est donc sur la plateforme Cdiscount qu'il faudra vous rendre pour acquérir le HP Pavilion 15-bc403nf.À l'occasion du Black Friday, le PC portable Gamer est en vente au prix de 549,99 euros au lieu de 849 euros ; soit près de 200 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 100 euros de réduction avec le coupon HP100€. Ce code, qui est à saisir lors de l'étape du panier, fait l'objet d'une offre valable jusqu'au mardi 3 décembre 2019 à 15 heures.Bon à savoir : Cdiscount ajoute automatiquement dans le panier l'antivirus NORTON 360 Deluxe (valable pour un utilisateur et 3 appareils). Vous êtes libre d'accepter ou non le produit gratuit.Et à propos de la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait en point relais. Quant aux membres Cdiscount à volonté, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile par le biais du programme CDAV Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leLe HP Pavilion 15-bc403nf est un PC portable destiné aux gamers.L'appareil dispose notamment d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8250U / 1.6 GHz, de 8 Go de RAM, d'un écran 15,6 pouces FHD (avec une résolution de 1920 x 1080px), d'un espace de stockage de 1 To en HDD et de 128 Go en SSD et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050Pour la connectique, on retrouve 2 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port LAN et 1 prise combo casque/microphone.