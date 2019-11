Black Friday 2019 : Apple iPhone 11 64 Go à prix cassé chez Rakuten

Un iPhone à la fiche technique sévèrement musclée

Plus d'autonomie, plus de performances et moins cher

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour leL'iPhone 11 est à n'en pas douter le best-seller de cette année 2019 dans l'univers de la tech. Le dernier smartphone d'Apple intègre toutes les innovations de la marque et propose une somme de nouveautés aux utilisateurs souhaitant renouveler leur téléphone.Si le design ne change pas fondamentalement d'une année sur l'autre, l'iPhone 11 intègre aujourd'hui non plus une mais deux caméras pour vos photos et vidéos. En plus de l'objectif grand-angle, une lentille ultra grand-angle 0,5x vous permet de prendre votre groupe d'amis au complet ou des paysages somptueux sans compromis. A l'avant, le capteur photo gagne lui aussi en angle de prise de vue pour des selfies avec tous vos proches de manière plus naturelle qu'auparavant.A l'intérieur de la bête, un processeur A13 Bionic offre une puissance sans précédent pour une navigation sans ralentissements, des jeux toujours plus beaux mais également des processus d'intelligence artificielle permettant d'améliorer vos photos à peine après avoir appuyé sur le déclencheur, ou pour optimiser la recharge de la batterie durant la nuit et éviter son vieillissement prématuré. En somme, un nombre de fonctionnalités très astucieuses que vous ne verrez pas mais qui amélioreront votre utilisation.Enfin, et en parlant de batterie, l'autonomie de l'iPhone 11 a été sensiblement améliorée cette année pour enfin vous permettre de passer la journée sans devoir le recharger sur une prise secteur ou sur un chargeur sans-fil. La puce A13 permet aussi d'améliorer la consommation énergétique du téléphone en fonction de vos habitudes pour gagner quelques précieuses minutes à chaque utilisation.Rakuten débute le Black Friday en trombe avec l'iPhone 11 disponible dans sa version 64 Go et en coloris Noir à partir de 687,99€ seulement. Et si vous êtes membre du Club R, 68,80€ vous seront offerts sur votre prochain achat. Raison de plus pour craquer dès aujourd'hui !