L'excellente caméra de sécurité Netatmo est à un prix très intéressant

La caméra Netatmo se fixe à un mur et est alimentée par un cordon d'alimentation, ainsi vous n'aurez jamais de problème de panne à cause d'une batterie faible. Elle dispose d'un angle de vue de 100% afin de ne rien manquer de la scène qu'elle filme.

Elle se connecte bien entendu en WiFi afin que vous puissiez consulter le flux vidéo depuis l'app installée sur votre smartphone. D'ailleurs il n'y a pas besoin d'abonnement au Cloud. Mais une carte microSD de 8 Go (vous pouvez en mettre une plus grande) enregistre dès que la caméra détecte du mouvement.

Il est même possible de lier la caméra à votre compte Dropbox, ce qui en soit est un Cloud pour particulier. Et en fin de journée vous pouvez voir un résumé de quelques minutes avec des pauses sur chaque visage détecté.

Il y a en plus un éclairage inclus que vous pouvez contrôler à distance afin d'effrayer les potentiels intrus. Elle fonctionne nuit et jour, vous envoie des alertes sur votre téléphones et est bien entendu étanche pour fonctionner même sous la pluie.