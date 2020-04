Apple MacBook Pro : 300€ de réduction en ce moment sur Amazon

Le MacBook par excellence

Un MacBook très complet

Une fois n'est pas coutume, nous sommes chez le géant américain Amazon pour ce produit. Si la livraison est assurée gratuitement en France métropolitaine, le site précise tout de même que le délai sera allongé à cause du COVID-19. Vous allez donc devoir prendre votre mal en patience. Pour les autres modalités, sachez que la garantie de base est valable pendant deux ans. Vous pouvez également ajouter AppleCare+ pour votre MacBook à 449€ pour trois ans.Ce MacBook Pro est équipé d'un écran Retina 16 pouces avec la technologie True Tone et une définition de 2520 x 1080 pixels. La qualité visuelle est tout simplement remarquable sur cet exemplaire. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Intel Core i9 huit cœurs de 9ème génération, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et 1 To de stockage via SSD. Les performances sont vraiment excellentes pour réaliser n'importe quelle tâche. Vous pourrez lancer des logiciels gourmands en ressources sans aucun souci. En jeu, le résultat est très satisfaisant puisque de nombreux titres pourront tourner en Full HD.La partie audio de cet ordinateur portable est assurée par six haut-parleurs et micros intégrés. Le son comme les enregistrements seront extrêmement nets. Ce modèle embarque également un Magic Keyboard réactif et silencieux. De plus, la Touch Bar vous permettra d'accéder à des raccourcis et Touch ID vous authentifiera très rapidement. Enfin, la batterie 100 Wh intégrée offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 11 heures.Avec ce MacBook Pro, aucune tâche ne vous résistera. Difficile de faire mieux en matière de PC portable. Il est à la fois performant, ergonomique et son écran est somptueux. Si son prix peut rebuter, sachez que vous aurez un ordinateur d'exception entre vos mains.