Soldes 3ème démarque : les vraies bonnes affaires chez Amazon et Cdiscount

Retrouvez tous les bons plans des Soldes d'hiver 2020 chez tous les e-commerçants suivants :Après 3 semaines de Soldes, nous voici donc à la fin de cette troisième démarque. A l'aude de la 4ème semaine et dernière démarque de ces Soldes d'hiver, les bons plans high-tech continuent d'envahir les linéaires numériques des plus grands sites e-commerce présents dans l'Hexagone. Il est toujours possible de trouver des bonnes affaires pouvant atteindre jusqu'à 50% sur des produits très recherchés par les internautes. Si vous êtes encore à la recherche d'un nouveau smartphone, d'une tablette tactile ou d'une nouvelle smart TV, il n'est pas trop tard !Au rayon des bonnes affaires, les smartphones restent de loin le produit high-tech le plus prisé par les consommateurs. Ces Soldes d'hiver sont en effet le parfait moment pour dénicher un iPhone ou l'un des smartphones phares de la marque Samsung au meilleur prix. Si les produits les plus haut de gamme sont très demandés, les marques plus abordables comme Xiaomi ou Realme ne sont pas en reste et proposent de belles promotions sur d'excellents modèles comme le Redmi 9T, le Redmi Note 8 ou encore le Realme 5.Pour ceux qui sont à la recherche d'un nouveau PC portable, les bonnes affaires sont aussi nombreuses. Les plus grandes marques comme Apple, Dell, Asus, Acer ou encore Lenovo proposent des produits de toutes les gammes à des prix imbattables. Une occasion parfaite d'acheter un nouveau PC portable avec des réductions très intéressantes. Pour les amateurs des produits plus nomades, cette 3ème démarque est aussi le bon moment pour dénicher des prix bas sur les tablettes tactiles, notamment chez Apple avec l'iPad ou chez Huawei avec le Mediapad.Les fans de jeux vidéo pourront également trouver leur bonheur avec des offres plus qu'intéressantes sur les consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox. Les principales promotions sur les consoles touchent le plus souvent les jeux et les accessoires pour protéger et personnaliser votre console.Si vous recherchez un nouveau casque ou des écouteurs bluetooth, les Soldes d'hiver sont également le bon moment pour trouver des prix bas sur des produits très prisés. Envie des derniers Apple Airpods ou du célèbre Bose Quiet Confort 35 II ? Gardez l'œil ouvert, les promotions sont nombreuses mais ne durent jamais longtemps.Vous l'aurez compris, cette troisième démarque regorgent de bons plans en tout genre qu'il s'agisse de smartphones, de smart TV, de consoles ou encore d'ordinateurs. Pour être sûr que vous ne ratiez aucune bonne affaire, Clubic vous partage chaque jour le top des bons plans !Pendant cette période commerciale intense, tous les sites de vente en ligne de l'Hexagone jouent des coudes pour proposer les prix les plus bas sur les produits les plus tendances.En première ligne de cette guerre des prix, Amazon a su se démarquer de la concurrence. Le géant américain dispose en effet d'un vaste catalogue de produits qui permet à tous les acheteurs en ligne de trouver leur bonheur, peu importe le produit recherché. En plus de ce catalogue fourni, Amazon propose des prix compétitifs sur les plus grandes marques. Deux arguments qui pèsent lourds et qui permettent à Amazon de prendre la tête de la course.En parfait challenger, Cdiscount est également très présent durant ces Soldes d'hiver et affiche aussi des prix imbattables sur bon nombre de produits high-tech sur son site. Qu'il s'agisse de smartphones, de smart TV ou encore de consoles de jeux, le site e-commerce bordelais a de sérieux atouts à faire valoir face à la concurrence et s'affirme une nouvelle fois comme l'un des acteurs majeurs du marché.Si Amazon et Cdiscount semblent avoir pris une longueur d'avance, bien d'autres sites de vente en ligne proposent d'excellentes promotions sur le high-tech. Les enseignes Fnac et Darty se positionnent bien du côté des produits culturels, de la photographie ou encore de l'électroménager. A coup de ventes flash et de codes promo, Fnac et Darty sont également à surveiller de près pour ces Soldes d'hiver.Enfin, pour être sûr de ne pas rater un bon plan, il ne faut pas oublier des sites comme Rakuten, Rue du Commerce ou bien Boulanger qui affichent des prix intéressants sur des produits fortement recherchés pendant ces périodes de Soldes.Plus la fin des Soldes approchent et plus il est capital d'être réactif face aux offres. A l'approche de la 4ème démarque, les promotions sont toujours plus intéressantes et frôlent parfois les moins 80%. Dans ce cas, pas de temps à perdre car les ventes flash ne durent jamais longtemps et bien souvent, les stocks sont très limités. Ainsi, il n'est pas rare de voir un produit en rupture de stock alors qu'il n'est en ligne que depuis quelques minutes.Pour ne pas se faire piéger et voir l'offre de vos rêves vous passez sous le nez, il va falloir être rapide et ne pas laisser de place à l'hésitation. Si vous craquez sur un produit, foncez !Pour éviter toutes mauvaises surprises, nous ne pouvons que vous conseiller de rester connecté sur Clubic.com . Nous vous partageons en direct le top des deals en cours avec les meilleurs prix mis à jour en temps réel, tout au long de la journée. Nos chasseurs de bons plans scannent les linéaires numériques des sites de vente en ligne pour vous dénicher les meilleures promotions en cours.Vous pourrez retrouver l'ensemble des bons plans du jour sur notre page bons plans spécial "Soldes d'hiver 2020" qui référence en direct les dernières offres sorties avec le meilleur prix.Enfin, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !