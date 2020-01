Casque Gaming Corsair Void Pro Surround à moins de 50€ pendant les soldes Amazon

Le casque gaming Corsair Void Pro Surround à 48,53€

Un casque compatible

Ce casque au design inhabituel a de larges coussinets d'oreilles rectangulaires recouverts de microfibre respirante. Au contraire des mousses en simili cuir, la microfibre ne tient pas trop chaud et reste plus légère. Le port du casque est donc plus agréable, moins humide. Le son est de qualité exceptionnelle grâce a la membrane néodyme de 50mm qui rend tous le contenu audio avec précision et fidélité. Pour la musique, les basses sont puissantes et profondes, les aigus clairs. Enfin, le micro est équipé d'une réduction de bruit pour rendre vos communications parfaitement compréhensibles.Le casque Corsair est compatible et certifié Discord pour que vous puissiez communiquer avec clarté tout le long du jeu. Il est aussi certifié compatible pour l'utilisation PC, Xbox One, PS4 et tous les appareils mobiles. Si toutefois il n'était pas compatible, un adaptateur microsoft est disponible (vendu séparément). L'adaptateur PC donne accès à un contrôle total du casque depuis le logiciel CUE, qui vous permet de paramétrer entièrement les fonctionnalités du casque. En bref, ce casque allie qualité du son à une connectivité et communication parfaite: c'est un match, sans hésiter!Offrez-vous ce casque et profitez d'heures illimitées de gaming en tout confort!