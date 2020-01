Soldes Amazon : lot de 3 ampoules connectée compatible Alexa/Google assistant à 27,59€

Trois ampoules connectées Novostella

Des ampoules connectées

Le pack de trois ampoules connectées Novostella vous permet de commencer à habiller vos intérieurs où de rajouter des ampoules dans vos pièces pour une touche ambiance modulable! Ces ampoules 7W sont modulables en lumière blanche ou jaune, vous pouvez changer l'intensité mais aussi la température de l'éclairage. Elles présentent aussi une palette de couleurs: 16 millions de tons parmi lesquel choisir. Il est temps de laisser place à votre créativité! En outre, il existe plusieurs mode pré-réglés de couleur pour habiller vos intérieurs en quelques secondes.Les ampoules Novostella sont connectées en WiFi directement (sans pont, sans hub), et vous pouvez donc les controler à distance! Depuis votre smartphone ou tablette, vous pouvez programmer l'allumage des ampoules pour votre arrivée à la maison. Vous pouvez aussi programmer un allumage progressif pour vous réveiller le matin. En plus, ces ampoules sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Home: si vous avez des enceintes connectées, vous pourrez donc commander vos ampoules à la voix.Ces ampoules colorées sont soldées sur Amazon: profitez-en !