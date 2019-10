Devenez un pro de la photo grâce au stabilisateur pour smartphone DJI Osmo Mobile 2 à moins de 110€

Amazon : 40 euros de remise immédiate pour le DJI Osmo Mobile 2

Conçu pour filmer en déplacement

Il faudra donc vous rendre sur le site français d'Amazon pour vous procurer le stabilisateur pour smartphone et iPhone DJI Osmo Mobile 2 à 109 euros au lieu de 149 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part du géant de l'e-commerce.Les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile ou en point relais. Tout dépend bien sûr de vos disponibilités lors de la réception du produit qui peut prendre 3 à 4 jours après l'achat.À titre d'information, à l'heure on l'écrit ces lignes, Amazon indique qu'il ne reste plus que 2 exemplaires en stock mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement.L'Osmo Mobile 2 de DJI a notamment été conçu pour filmer en déplacement. Un curseur de zoom intégré permet de contrôler totalement la caméra du smartphone depuis la poignée, grâce à un zoom plus fluide.L'Osmo Mobile 2 bouge automatiquement pour capturer pas mal de photos puis les assemble pour créer une seule image. Vous pouvez aussi choisir d'orienter votre smartphone en mode paysage ou en mode portrait.Concernant ses caractéristiques, le stabilisateur de DJI mesure 72 x 113 x 295 mm, dispose d'une autonomie de 15 heures et a un poids de 485 grammes.