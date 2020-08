Soldes : un PC portable ASUS Zenbook Flip 14" à moins de 800€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux points forts du Zenbook Flip.

Le PC portable signé Asus (modèle UM462DA-AI054T) a la particularité d'avoir un écran tactile NanoEdge à bordures ultrafines et d'être convertible grâce à la charnière ErgoLift unique à 360 degrés.

Du côté de la configuration, on notera la présence d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go SSD et du système d'exploitation Windows 10.