🔥 Bon Plan : notre sélection de produits pour survivre à la canicule

Une semaine de canicule

Notre sélection rafraîchissante

Il fait beau et... chaud, très chaud ! Et pourtant l'été ne fait que commencer. Au travail, pas évident de se concentrer avec cette chaleur. Tandis qu'à la maison, difficile de se détendre et de dormir avec des températures aussi hautes. Alors pour trouver un peu d'air en cette semaine caniculaire, rien de tel qu'un bon ventilateur. Avec l'équipe, on a fait le tour des sites les plus frais et on revient vers vous avec une sélection de ventilateurs pour tous les budgets.Cette semaine c'estetqui ont été les plus prévoyants et qui proposent de bons produits à petits prix. Et attention, pour les amateurs de bière fraîche, on s'est permis un petit écart en milieu de sélection. C'est parti, ça va décoiffer !On commence cette sélection avec le, un modèle hyper pratique que vous pourrez transporter et ranger facilement. Une fraîcheur continue que vous trouverez à seulementchez. Grâce à son format en colonne, il est aussi élégant que discret et trouvera une place près de vous en un rien de temps. En effet, ce ventilateur toursera aussi efficace dans la cuisine que dans les chambres grâce à son flux d'air diffusé à la verticale qui rafraîchit la pièce de haut en bas. Il est d'une puissance deet propose trois niveaux de ventilation avec ou sans oscillation. Pour plus de confort, il dispose d'une télécommande qui vous permet de régler la puissance, mais aussi d'une minuterie pour programmer la ventilation pendant votre sommeil.Pour cette offre il faudra être patient car l'expédition est assez longue (au moins d'une durée d'un mois). Mais si vous n'êtes pas pressé, lepeut être un très bon choix. Vendu seulement 39,99 euros sur Amazon, il est équipé de trois puissances qui vous permettront de rafraîchir votre intérieur selon vos envies. Son jet d'air en spirale augmente la surface de ventilation et procure une sensation agréable de brise. Vendu en blanc, l'appareil fait 11,8 kg et s'incline facilement pour un confort optimale.Une toute autre gamme de produit à présent avec ceau lieu de 549,99 euros chez. D'une puissance deet de trois niveaux de puissance, il refroidira vos pièces les plus vastes en un minimum de temps. Il est particulièrement adapté si vous vivez dans une région habituée aux fortes chaleurs. Ses dimensions sont de 74,4 cm de hauteur pour 40 cm de largeur et 44.8 cm de profondeur pour un poids de 34 kg. Pour plus de mobilité, l'appareil est équipé de roulettes. Ce climatiseur high tech à un niveau de sonore de 64 décibels et de seulement 59 db en mode silencieux. Il dispose de nombreuses fonctionnalités comme l'auto-nettoyage, la mémoire, mais aussi le dégivrage et le redémarrage auto. Complet, il est également équipé de la fonction déshumidification performante de 1,3L/H pour que votre intérieur retrouve un air sain. Pour régler l'intensité de l'appareil sans avoir à vous déplacer, une télécommande vient compléter cette belle offre. Le climatiseur mobile est garanti deux ans. Avec ses 100 euros de réduction, c'est une jolie affaire.Comme promis, on marque une petite pause dans notre sélection venteuse pour se rafraîchir le palais avec cette magnifiqueau lieu de 169,99 euros sur. Toute verte, elle fera sensation dans votre salon. Elle est compatible aux fûts de 5 litres de Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth, et Edelweiss et maintient la température à 4 degrés, pour des boissons parfaitement fraîches ! A boire avec modération bien entendu.Autre offre intéressante pour les plus petits budgets, leà euros. L'appareil devendu surdispose depour régler parfaitement la ventilation et atteindre votre température idéale. Sa technologie silencieuse de seulementvous fera oublier que votre ventilateur est en marche tout en profitant d'une agréable fraîcheur. Pour plus de confort, l'orientation et l'oscillation sont réglables. En cas de gros coups de chaleur, sa technologie Turbo Boost permet d'accélère le débit de l'air jusqu'à 80 m3/min. En plus d'avoir un bon rapport qualité prix, le ventilateur de Rowenta est très léger avec ses 3,4 kg.On reste surpour découvrir le. Victime de son succès, il faudra patienter un chouia pour vous le procurer, car le climatiseur ne sera à nouveau disponible que le 4 juillet. D'une puissance de, c'est réellement un ventilateur de poche. Il n'est pas adapté pour refroidir tout votre salon mais il est idéal à transporter grâce son format compact et léger (916 g) et son fonctionnement en USB, l'appareil est ultra mobile. Plus de risque de se retrouver en nage, vous pourrez bénéficier de son agréable brise à tout moment.Un beau produit pour terminer cette petite sélection d'été, avec le, en ce momentau lieu de 369 euros. De classe A, il dispose de trois niveaux de puissance et de trois modes de fonctionnement : par refroidissement, ventilation et déshumidification. Il permet de nombreux réglages grâce à sa minuterie numérique d'allumage, sa fonction mémoire et sa télécommande. Pratique, l'appareil se déplace grâce à ses roulettes amovibles et son filtre à air se détache pour un nettoyage très facile.