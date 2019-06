🔥 PlayStation : les bons plans Days of Play avant le week-end !

PlayStation lance ses propres soldes

Days of Play : nos 6 bons plans PlayStation

À partir de ce, les Days of Play vont faire plaisir à votre porte monnaie. Cette célébration a pour but de remercier les joueurs en appliquant toute une série de promotions sur divers articles de la gamme PlayStation . Ainsi, plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne ont descendu leurs prix, dont le géant américain Amazon . Nous nous sommes focalisés sur cette boutique afin de dénicher ces bons plans très attrayants.Dans cette sélection, vous trouverez pas mal de hardware avec des prix cassés mais aussi la dernière exclusivité majeure en date de la PS4 . Nous allons ainsi détailler chaque offre avec le contenu précis des packs proposés et un rapide récapitulatif des jeux qui sont parfois compris dans les bundles en question.Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons qu'Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine pour l'ensemble de ces articles. Vous pouvez aussi payer les produits les plus onéreux en plusieurs fois si vous en avez envie.Sans plus attendre, voici notre sélection des meilleurs bons plans Playstation de cesDébutons tout d'abord avec leAvec ce bundle, vous pourrez donc plonger dans le monde de la réalité virtuelle grâce au casque prévu à cet effet (console PS4 requise pour qu'il fonctionne). La caméra est un objet essentiel pour que le PS VR puisse tourner. Pour ce qui est du jeu PlayStation VR Worlds (compris sous la forme d'un code), il propose cinq expériences à vivre en réalité virtuelle.Vous pourrez par exemple participer à une course effrénée après un braquage avec London Heist, ou encore explorer les fonds marins avec Ocean Descent, dévaler les routes à quelques centimètres du sol dans VR Luge, participer à un événement sportif futuriste dans Danger Ball et prendre les commandes d'un vaisseau spatial en lançant Scavengers Odyssey. Bref, il s'agit du jeu ultime pour tester le PlayStation VR.Passons maintenant à un autreVous l'aurez compris, la console possède un disque dur 1 To et elle est accompagnée d'une manette Dualshock 4. Rappelons que cette PS4 est compatible HDR avec les téléviseurs qui possèdent cette technologie. Une copie physique de Marvel's Spider-Man est aussi comprise.Ce jeu développé par Insomniac Games vous permet d'interpréter le célèbre tisseur de toile dans un quartier de Manhattan totalement ouvert. L'histoire plaira sans aucun doute aux fans des comics avec la présence de nombreux vilains et autres références à l'univers des Avengers.Continuons avec cette. Ce pack est uniquement composé de la console avec un disque dur 500 Go et une manette Dualshock 4.Vous pouvez accompagner cet achat d'un abonnement annuel au PlayStation Plus qui est disponible à 41,99€ au lieu de 59,99€ pour ces Days of Play. Vous pourrez ainsi jouer en ligne mais aussi bénéficier d'avantages exclusifs comme des réductions sur le PlayStation Store, envoyer vos sauvegardes vers le Cloud et même obtenir des jeux PS4 gratuits tous les mois.Nous allons maintenant faire un tir groupé avec cesEn plus de vous permettre de jouer sur votre PS4, ces manettes sont également compatibles avec la plupart des PC. Ces modèles possèdent aussi une petite barre lumineuse au niveau du pavé tactile, ce qui permet à la PlayStation Camera de mieux capturer vos mouvements. Une prise casque stéréo est également de la partie afin que vous puissiez discuter avec vos amis grâce à un casque et au haut-parleur intégré.Terminons donc cette sélection avec leIl s'agit d'un titre en monde ouvert dans lequel vous incarnez le motard Deacon St. John. Une épidémie a transformé une bonne partie de la population en monstres et vous devrez donc survivre dans cette région reculée de l'Oregon face à des hordes de créatures mais aussi affronter les survivants sans pitié. Dans ce soft, votre moto est aussi très importante puisqu'il s'agit du seul moyen de locomotion de Deacon. Vous devrez l'améliorer mais aussi la réparer et veiller à ne pas manquer de carburant. Bref, il s'agit d'un jeu très immersif compatible 4K avec la PS4 Pro et HDR avec tous les modèles PS4.Maintenant, c'est à vous de jouer !Plus deClubic :