🔥 Bon Plan Amazon : écouteurs Bluetooth sans Fil Vigorun à 26,99€ au lieu de 79,99€

Des écouteurs bien vigoureux !

Vous n'arriverez plus à les lâcher

Ce modèle de la marque Vigorun est absolument idéal pour toutes les utilisations. Déjà, ils sont très agréables à porter grâce à leur structure intra-auriculaire à trois niveaux. Ils peuvent donc s'adapter à toutes les oreilles. Vous pourrez même apprécier du bon son pendant votre sport sans risque de voir une oreillette tomber durant l'effort. Il est même possible de choisir entre trois tailles différentes pour les embouts en silicone. Tout est fait pour faciliter l'écoute, que ce soit au calme ou bien en extérieur.De plus, si vous décidez de courir sous la pluie (pour les plus courageux), vous serez ravi d'apprendre que les écouteurs sont étanches à l'eau comme à la transpiration grâce à la norme d'étanchéité IPX5. Cependant, n'essayez pas de les immerger totalement. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie peut tenir facilement pendant une durée de quatre heures. Le boîtier de charge portable inclus permet de recharger les écouteurs jusqu'à cinq fois et ainsi de les faire tenir pendant 20 heures. Ce boîtier est aussi bien pratique pour protéger vos écouteurs lorsque vous les transportez.Bien évidemment, vous pouvez connecter la plupart de vos appareils (smartphones, ordinateurs...) aux écouteurs Vigorun via la fonction Bluetooth. Après quoi, vous avez la possibilité de choisir entre un mode stéréo ou un mode mono. Le fabricant promet un son à la fois clair dans les aigus et plus épais dans les graves, dans le but de vous offrir toujours plus de détails lorsque vous écoutez vos morceaux préférés. Enfin, il est également possible de répondre à vos appels, d'y mettre fin, de recomposer un numéro ou même d'activer Siri par la simple pression d'un bouton. Pratique !Pour terminer, sachez qu'Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine. La plupart des smartphones comme les iPhone, Samsung Galaxy et autres Xperia ou Huawei sont entièrement compatibles avec les écouteurs Vigorun. Attention car l'offre se terminera ce mardi 19 février peu avant minuit. Ne traînez pas !