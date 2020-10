Amazon Prime Day : 4 offres sur les aspirateurs robots iRobot Roomba immanquables

Grâce à ses deux brosses en caoutchouc et à une puissance d'aspiration très importante il peut venir à bout de toutes les poussières et de tous les détritus présent sur le sol, même les plus importants. Vous pouvez également dans l'application iRobot retrouver des suggestions de nettoyage, établies au fil des cycles, pour vous aider à nettoyer rapidement les endroits les plus fréquemment encombrés de votre demeure. L'iRobot Roomba i7156 est l'appareil le plus intelligent de notre sélection et proposé à un prix défiant toute concurrence pour quelques heures encore. Profitez-en sans tarder !