Amazon Prime Day : 5 aspirateurs robots à prix cassé chez Amazon

Nous finissons cette sélection avec l’Ecovacs Ozmo 920 qui est un aspirateur laveur doté de la technologie Laser Smart Navi 3. Cette dernière est capable de cartographier plusieurs étages de votre maison pour agir en fonction de l’étage sur lequel il est positionné et d’assurer le ménage correctement. Il saura gérer jusqu’à 3 étages différents.

Un gros avantage pour ce modèle particulièrement adapté aux grands logements sur plusieurs niveaux. De plus, Amazon le propose à seulement 286 € pendant Prime Day au lieu de 419 € !

De plus, vous pourrez définir sur l’application des zones interdites via des barrières virtuelles ainsi que la détection de tapis pour qu’il augmente automatiquement la puissance d’aspiration pour les nettoyer en profondeur à chacun de ses passages. Il saura se montrer particulièrement efficace en aspirant et lavant simultanément le sol de votre logement pour vous offrir un nettoyage en profondeur à chaque utilisation. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant également.