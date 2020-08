Back to School : 7 TOP bons plans high-tech à saisir pour réussir sa rentrée 2020

Pour terminer cette sélection, nous vous recommandons le forfait Free Mobile qui inclut 80 Go de données mobiles. Ce forfait mobile vous permettra de rester connecté jour et nuit à vos proches sur les messageries instantanées ou de jouer en ligne en mobilité. Vous profitez du réseau 4G+ de l'opérateur qui couvre désormais une immense partie du territoire avec des débits parmi les meilleurs relevés.



Appels et SMS sont illimités en France métropolitaine, mais également depuis l'UE et les DOM et pour les voyageurs occasionnels et réguliers, 10 Go de données mobiles sont inclus chaque mois depuis l'Europe et les DOM. Faites vite, l'offre prend dès septembre !