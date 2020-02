RED by SFR vs B&You : quel est le meilleur forfait mobile 100 Go ?

La liberté avant tout

Voici les forfaits 100 Go B&You et RED by SFR

Si ces offres d'abonnement sont différentes pour chaque opérateur , elles possèdent tout de même certaines similarités que nous allons tout de suite évoquer. Par exemple, elles sont sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment si jamais vous trouvez mieux ailleurs. Autre bonne nouvelle, le tarif mensuel restera inchangé au bout d'un an. Voilà une qualité indéniable puisque des concurrents font parfois doubler leurs prix après 12 mois. Enfin, comptez à chaque fois 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la carte SIM.Maintenant, nous allons pointer les caractéristiques de ces 2 offres mobiles sans engagement. Il ne vous reste plus qu'à suivre le guide.Le forfait mobile B&You 100 Go est proposée à 14,99€/mois. Elle est valable jusqu'au 20 février à 23h59. En France métropolitaine, elle vous permet d'appeler et d'envoyer des SMS en illimité vers l'Hexagone ainsi que les DOM. De leur côté, les MMS sont illimités uniquement vers la métropole. Maintenant, si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, tous les éléments cités précédemment resteront illimités vers ces zones et la France métropolitaine. Vous pourrez utiliser 100 Go d'internet chaque mois dont 15 Go à l'étranger.Passons au forfait RED by SFR 100 Go à 12€/mois. Il est disponible jusqu'au 21 février à minuit pour tous les nouveaux clients de l'opérateur. En plus de son enveloppe conséquente en terme de datas, l'abonnement donne accès aux appels illimités vers la France métropolitaine ainsi que les DOM. Les SMS/MMS sont également illimités vers l'Hexagone. C'est également le cas depuis l'Union Européenne et les DOM. Vous pourrez aussi compter sur la présence de 8 Go d'internet supplémentaires au sein de ces pays. Bref, une offre très complète.Si vous avez besoin de faire des économies, alors le forfait RED by SFR est celui qui répondra à vos attentes. Si ce n'est au niveau du prix, il n'existe pas de grosses différences entre ces deux offres. B&You est juste plus généreux en terme de datas à l'étranger et dans le nombre de destinations concernées. C'est à vous de choisir mais selon nous, RED by SFR remporte ce duel en attendant peut être l'arrivée de Sosh ou Free dans le game !