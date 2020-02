Écran ViewSonic LED Full HD 27" à moins de 120€ sur Cdiscount

Pour un prix supersonique

Une valeur sûre

Nous sommes chez Cdiscount pour cette promotion. Comme toujours, le site français vous invite à régler cette commande en 4 fois, soit 30,72€ au moment de l'achat puis 30,71€ par mensualité. À vous de choisir si vous préférez cette méthode ou bien tout payer d'un seul coup ! De son côté, la livraison à domicile est facturée à 6,99€ et la réception en point retrait est gratuite. Ce produit est éligible avec le programme Cdiscount à volonté qui permet de recevoir le colis sous un jour ouvré. Pensez à activer votre période d'essai. Enfin, les garanties pièces, main d'œuvre et rétro-éclairage sont valables pendant 2 ans.Passons directement aux caractéristiques avec cet écran ViewSonic 27 pouces doté d'une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) à 75 Hz. Le temps de réponse estimé est de 1,5 ms et la luminosité atteint 300 cd/m². Grâce à son temps de réponse très rapide, ce modèle s'adapte parfaitement aux jeux vidéo contenant des scènes d'action nerveuses. Vous n'observerez aucune latence durant ces séquences cruciales. De plus, la technologie AMD FreeSync éliminera les imperfections de l'image comme les effets de déchirement, les ralentissements intempestifs ainsi que le flou.Cet écran est également pourvu de 2 haut-parleurs avec une puissance de sortie de 2 Watts. Le son stéréo saura se montrer immersif sur tous les programmes. Dans le domaine de la connectivité, cet exemplaire embarque aussi plusieurs interfaces bien pratiques. Vous aurez accès à un port HDMI, un VGA, un DisplayPort, une entrée de ligne audio et une prise casque. Pour plus de confort, vous pourrez également choisir d'incliner l'écran comme bon vous semblera. Car oui, ce dernier est également très ergonomique.Vous savez tout ce qu'il fallait savoir au sujet de cet écran ViewSonic. Ses performances parlent pour lui et il saura s'adapter à toutes les situations. Si vous aimez jouer, regarder des films ou si vous travaillez régulièrement sur votre ordinateur, cette dalle sera à la hauteur.