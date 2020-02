Où acheter le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go au meilleur prix ?

Pourquoi Clubic recommande ce Pc portable ?

Des performances époustouflantes sans se ruiner

Une endurance remarquable

Vous allez vite constater que ce mobile dispose d'un rapport qualité / prix imbattable. Commençons par évoquer son écran doté d'une diagonale 6.53 pouces et d'une définition FHD+ avec une densité de pixels s'élevant à 395 ppp. Cette dalle LCD affichera parfaitement tous les programmes et autres contenus multimédias. Le rendu est à la fois détaillé et lumineux. Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro opte aussi pour un design très attrayant. Avec son dos légèrement incurvé et ses modules photo placés à la verticale, ce mobile n'a rien à envier aux smartphones haut de gamme.Pour ce qui est des performances, ce modèle signé Xiaomi parviendra aussi à vous convaincre. Il embarque un processeur MediaTek Helio G90T5 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD jusqu'à 256 Go). La fluidité sera au rendez-vous sur toutes les applications et le téléphone chauffera très peu. Même les tâches les plus lourdes ne lui résisteront pas. Grâce à la puce graphique Mali G-76, les jeux disponibles tourneront à merveille. Des titres comme Fortnite ou encore Call of Duty: Mobile pourront être lancés en qualité "élevée" et aucun ralentissement ne viendra gâcher vos parties.L'autonomie est également un gros point fort de ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro. La batterie embarquée, d'une capacité de 4500 mAh, permettra au smartphone de tenir pendant deux journées complètes. Comptez plutôt une grosse journée si jamais vous gardez les yeux rivés sur l'écran pendant des heures. Pour la recharge, il faudra patienter environ 1h50 pour atteindre les 100%. Une fois encore, ce modèle est dans le haut du panier.Il est temps de passer à la qualité des photos. Pour capturer de superbes clichés et enregistrer des vidéos en 4K, vous aurez à votre disposition quatre capteurs au dos de l'appareil. Nous avons un module grand-angle 64 mégapixels, un Ultra grand-angle 8 mégapixels, un macro 2 mégapixels et un module pour la profondeur de 2 mégapixels également. À l'avant, un ultime capteur de 20 mégapixels se chargera de prendre vos selfies. Quoi qu'il en soit, vos photos jouiront d'un rendu impeccable de jour comme de nuit.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est devenu une véritable référence. Son design est très soigné, son endurance est impressionnante, ses performances sont vraiment à la hauteur et la qualité photo est même au rendez-vous. N'hésitez pas plus longtemps !