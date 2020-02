Économisez 80€ sur l'achat d'un écran gamer Acer full HD 1ms

Faites des économies sans rogner sur la qualité

Équipé pour durer

Nous sommes allés chez Cdiscount pour dénicher ce bon plan. L'e-commerçant bordelais vous livrera à domicile contre 6,99€ supplémentaires ou vous pouvez demander à recevoir votre colis en point retrait gratuitement. Ce produit est éligible au programme Cdiscount à volonté, ce qui permet aux adhérents de recevoir leur commande sous un jour ouvré. Comme toujours, pensez à bien activer l'essai gratuit pour en bénéficier (puis 29€ la première année). Il est également possible de payer en quatre fois, soit 51,21€ au moment de l'achat puis 51,18€ par mensualité. Enfin, la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant 2 ans.Cet écran PC fabriqué par Acer possède une diagonale de 27 pouces et une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz. Son temps de réponse est de 1ms, ce qui est idéal pour les jeux vidéo qui demandent des réflexes aiguisés. L'image affichée sera de grande qualité grâce à plusieurs technologies qui viendront gommer les imperfections et la latence. Dans tous les cas, l'expérience sera agréable sur l'ensemble des contenus que vous pourrez visionner sur cette dalle.Il est temps de passer à la partie réservée aux différentes connectiques de cet exemplaire. Ainsi, il est équipe d'un port HDMI, d'un DVI-D, d'une DisplayPort et d'une sortie de ligne audio. Les deux haut-parleurs stéréo intégrés possèdent une puissance de 2 Watts chacun. Ce n'est pas tout puisque vous pourrez incliner cet écran pour l'adapter à votre installation. Enfin, sachez que les câbles DVI et DisplayPort sont inclus. Bref, la mise en service sera extrêmement simple, même pour un débutant.Vos jeux seront véritablement magnifiés par la qualité irréprochable de cet écran. L'image fourmillera de détails, aucune imperfection n'apparaîtra et les différentes technologies embarquées sauront magnifier votre contenu. Une affaire en or à ne pas manquer.