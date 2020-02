Écran PC Gamer HP 1ms Full HD à moins de 150€ en ce moment chez RueDuCommerce

HP réalise un vrai tour de magie

Un exemple à suivre

C'est RueDuCommerce qui se charge de cette réduction. Notez bien que la vente flash s'achèvera le 10 février prochain à minuit (dans la limite des stocks disponibles). Vous avez la possibilité de récupérer votre commande gratuitement en point retrait. Pour la livraison à domicile, comptez au minimum 5,99€ supplémentaires. Cet article est également éligible au paiement en quatre fois. De plus, durant l'année qui suivra votre achat, vous bénéficierez d'une offre de reprise à 80% de la valeur initiale de ce produit. La somme est envoyée sous la forme d'un bon d'achat utilisable sur RueDuCommerce. Enfin, la garantie est valable pendant 2 ans.L' écran PC HP que nous avons sous les yeux dispose d'une diagonale de 23.8 pouces (soit environ 60 centimètres) avec une définition Full HD. Les visuels affichés seront toujours extrêmement fluides grâce au taux de rafraîchissement à 144 Hz. La technologie AMD FreeSync permet aussi de gommer toutes les imperfections (déchirements, saccades...) qui pourraient être susceptibles d'apparaître. De plus, le temps de réponse de 1ms est idéal pour les jeux vidéo avec un rythme très nerveux.Passons maintenant aux différents connecteurs de ce modèle. Vous pourrez utiliser une entrée DisplayPort 1.2 et un port HDMI 1.4. Ces deux entrées prennent en charge le procédé HDCP. Une prise casque est aussi de la partie. Des haut-parleurs sont bien évidemment intégrés mais nous noterons tout de même l'absence d'une webcam. Enfin, le socle est entièrement réglable en hauteur pour que l'écran puisse s'adapter à votre installation.Cet écran PC signé HP est une valeur sûre. Il conviendra aux joueurs les plus exigeants en améliorant le rendu visuel sur les jeux comme sur n'importe quel divertissement. Vous pouvez foncer tête baissée sur ce bon plan.