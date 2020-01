Soldes Apple, Philips, Xiaomi : les meilleures offres high-tech du moment chez Cdiscount

Il y en a pour tous les goûts en cette fin de Soldes

Soldes Cdiscount : Apple, Samsung, Philips ou encore Xiaomi à prix imbattables

Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4

Aspirateur robot Roomba 605

Trottinette électrique GO RIDE 80PRO

Tablette Samsung Galaxy Tab A

Smart TV Philips 55" 4K UHD

Apple iPhone XR 64 Go

La date officielle de fermeture des soldes est fixée au 4 février 2020. Il ne faut donc pas traîner si vous comptez en profiter. Pour cette sélection, nous avons décidé de vous présenter les meilleures affaires disponibles sur Cdiscount. Téléphonie, mobilité, wearable, Smart TV... de quoi combler tous les besoins.Petite précision, tous les articles ici mentionnés sont éligibles aux avantages du programme Cdiscount à volonté. Les abonnés peuvent donc bénéficier de la livraison express gratuite ainsi que des garanties accordées par ce statut.Sans plus attendre, voici notre sélection des meilleures offres du moment des Soldes 2020 chez Cdiscount.Nous commençons avec le Xiaomi Mi Band 4, le dernier modèle du bracelet connecté du constructeur chinois, qui est vendu ici à 29,99 euros.Il est équipé d'un écran AMOLED tactile de 0,95 pouces avec définition 240 x 120 pixels. C'est d'ailleurs la principale amélioration par rapport à l'ancien smartband de la marque, le Mi Band 3. L'écran est plus grand, plus lumineux, offre un affichage de meilleure qualité et supporte la couleur. Rien à voir avec les générations précédentes, donc.On note aussi une batterie plus imposante de 135 mAh (jusqu'à 20 jours d'autonomie) ainsi qu'un espace de stockage de 16 Mo. L'appareil est étanche jusqu'à 50 mètres et dispose des principales fonctionnalités santé et fitness de ce genre de bracelet connecté : suivi du rythme cardiaque, analyse de la qualité du sommeil, accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes... Bref, un produit complet mais à petit prix !On passe maintenant à l'aspirateur robot Roomba 605, qui connait une belle baisse de prix et descend à 149,99 euros.Le petit appareil est diablement efficace : il navigue sous et autour des meubles et longe les fils électriques pour aspirer la poussière, sur sol dur comme la moquette. Il est capable d'éviter les escaliers et changements de niveau. Sa brosse latérale permet même de nettoyer au niveau des plinthes, des zones toujours difficiles d'accès.Le robot aspirateur fonctionne avec des batteries rechargeables. Comptez 3 heures pour une recharge complète, mais celle-ci est très pratique. Le Roomba 605 vient se positionner de lui-même sur sa station de recharge après chaque utilisation. Collecte des poussières sans sac et nettoyage sec. Sortir l'aspirateur du placard et se casser le dos à le passer soi-même, c'est terminé !Nous nous adressons désormais à ceux qui cherchent un nouveau moyen de locomotion urbain avec la trottinette électrique GO RIDE 80PRO.Avec son châssis en aluminium, ses solides roues de 8 pouces et ses double suspensions avant et arrière, cet appareil vous amènera à bon port confortablement et de manière sécurisée (si vous adoptez une conduite prudente bien sûr). On retrouve trois trois vitesses (Eco, Mid, Sport) ainsi qu'un mode croisière.Vous pouvez rouler jusqu'à 25 km/h avec cette trottinette. Il s'agit aussi de la vitesse maximale autorisée pour ce genre d'engin. L'autonomie est de 25 kilomètres pour pouvoir faire plusieurs trajets en ville avec une seule charge. Conformément à la loi, la GO RIDE 80PRO est équipée de phares avant et arrière et de catadioptres. Un grand écran couleur affiche des informations comme la vitesse, le niveau de batterie, le kilométrage ou le mode utilisé.On enchaîne avec un classique des tablettes Android : la Galaxy Tab A de Samsung, exceptionnellement à 219,99 euros.Pour regarder des vidéos, jouer ou contrôler sa domotique, il s'agit d'un appareil de complément idéal, notamment de par la taille de son écran : 10,5 pouces (définition 1920 x 1200 pixels et ratio 16:10). Elle peut aussi dépanner pour prendre photos et vidéos.Les performances sont assurées par un SoC Snapdragon 450 de Qualcomm gravé en 14 nm, épaulé par 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Il est possible d'étendre l'espace de stockage à l'aide d'une carte microSD. L'autonomie est confiée à une batterie imposante de 7300 mAh. De quoi tenir de longues heures d'utilisation. La recharge rapide se fait par port USB Type-C.Si vous recherchez une Smart TV avec une grande diagonale (55 pouces), définition 4K UHD et compatibilité Dolby Vision HDR 10+ et son Dolby Atmos, alors nous vous présentons la Philips de référence 55PUS6554/12.La réputation du constructeur n'est plus à faire en termes de téléviseur. Sa dalle LED et ses deux haut-parleurs de 10W proposent une expérience visuelle et sonore vraiment intéressante pour cette gamme de prix.Et qui dit Smart TV, dit applications embarquées : retrouvez Netflix, Amazon Prime Video, Molotov ou encore myCanal. Tous les ports connectique sont bien présents, avec notamment deux prises USB et trois prises HDMI pour pouvoir brancher des accessoires, un dongle TV type Chromecast, une console de jeu ou un ordinateur portable.Cette sélection s'achève avec l'iPhone XR d'Apple dans son coloris blanc et sa configuration 64 Go. Il est vendu à 645,88 euros.L'opportunité d'acheter un iPhone récent à prix contenu, avec de très bonnes performances et l'assurance de recevoir des mises à jour vers les prochaines versions majeures d'iOS durant des années. C'est là toute la force des mobiles d'Apple face à la concurrence sous Android.Côté fiche technique, l'iPhone XR embarque un écran Liquid Retina IPS LCD de 6,1 pouces avec définition 1792 x 828 pixels, ratio 19,5:9 et luminosité élevée de 625 nits. Le SoC A12 Bionic en 7 nm offre de solides performances. Il est couplé à 3 Go de RAM. Pour l'autonomie, c'est une batterie de 2942 mAh compatible recharge 15W qui est installée dans l'appareil, qui supporte aussi la charge sans fil.Et voilà, nous en avons terminé avec cette revue des meilleures offres Cdiscount du moment. Le site français prouve une nouvelle fois qu'il est est capable de baisser ses prix et de proposer des articles moins chers que chez la concurrence, et notamment Amazon. A nous et vous d'en profiter !