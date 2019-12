Forfait illimité : RED by SFR persiste et signe avec son offre 60 Go à 12€/mois

Un forfait qui a tout compris

Un forfait personnalisable

Rappelons déjà que notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles 4G avait positionné le forfait ajustable de RED by SFR en toute première place, un succès non démenti depuis plusieurs mois déjà.La bataille des opérateurs telecom continue de faire rage en cette fin d'année 2019 avec des offres qui rivalisent d'options pour vous faire chavirer. Tout d'abord, l'enveloppe data de 60 Go vous permettra d'utiliser votre (nouveau?) smartphone dans les meilleures conditions possibles que ce soit pour la navigation, le streaming ou le gaming !L'offre inclue les appels et MMS en illimité depuis la France, les DOM et les pays membres de l'Union Européenne. La formule vous octroie 8 Go d'internet mobile à consommer en roaming. N'oublions pas de préciser qu'un espace d'en 100 Go est disponible sur la plateforme SFR Cloud. Ce forfait sans engagement garanti à vie est disponible jusqu'au 1er janvier 2020.L'offre de RED by SFR a la particularité d'être une formule modulable. Vous pourrez ainsi ajouter d'autres options pour profiter de fonctionnalités pour enrichir votre forfait. Pour 8€ supplémentaires par mois, vous pouvez ainsi passer de 60 Go à 100 Go d'enveloppe internet. Et pour 5€ de plus, vous pouvez souscrire à l'option internationale. Avec celle-ci, vous avez 15 Go d'internet par mois à dépenser depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis.