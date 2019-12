Forfait mobile 4G : Free prolonge son offre 50 Go à 9,99€ par mois

Free a toujours bien compris

Une liberté maximale avec Free

Ainsi, Free a décidé de prolonger cette promotion jusqu'au 17 décembre 2019. Vous avez donc encore un peu de temps pour vous jeter sur ce bon plan. Précisons tout de suite que nous sommes en présence d'une offre sans engagement qui peut être résiliée n'importe quand. Il faut tout de même bien noter que le tarif mensuel passe à 19,99€ au bout d'un an. Cependant, vous pourrez quitter Free avant que cette hausse ne soit appliquée. Bien entendu, seuls les nouveaux clients Free peuvent bénéficier de ce tarif préférentiel.Évoquons tout de suite le contenu de cette offre qui contient les appels illimités vers les fixes comme les mobiles de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur. De leur côté, les MMS doivent se contenter d'être illimités vers l'Hexagone. Vous pouvez compter sur une enveloppe internet de 50 Go en 4G+ chaque mois. Un volume idéal pour naviguer sur le web, télécharger des applications et regarder des vidéos librement.Si vous décidez de partie en voyage, votre forfait saura se montrer d'un grand secours. En effet, les appels ainsi que les SMS / MMS restent illimités depuis l'Europe et les DOM. Dans ces zones, 4 Go d'internet en plus viendront aussi vous épauler. Vous aurez largement de quoi rester en contact avec vos proches. Le réseau FreeWifi illimité vous sera ouvert en France et l'option de librairie en ligne Youboox One est présente dans cette offre jusqu'au 31 janvier 2020.Une fois encore, Free Mobile sait se montrer à la hauteur de toutes les attentes. Malgré l'augmentation de tarif facilement évitable, cet abonnement a vraiment tout pour plaire grâce à son contenu copieux. Vous pouvez y souscrire sans la moindre hésitation.