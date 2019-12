Cyber Monday Amazon : PS4 Slim 500 Go F noir à prix cassé

Une console bradée à l'occasion du Cyber Monday

Passez la quatrième !

Nous sommes toujours en compagnie d'Amazon pour cette bonne affaire à ne pas louper ! La livraison est gratuite en France métropolitaine et vous pouvez choisir de régler la commande en quatre fois. Ainsi, comptez 48,57€ par mensualité dont 2,25% de frais supplémentaires. Si vous souhaitez protéger la console contre les pannes, le site américain met à votre disposition une assurance de 2 ans contre 27,99€. Maintenant, évoquons les différentes caractéristiques de la console de Sony.Ce pack embarque une PS4 Slim avec un disque dur de 500 Go (environ 400 Go utilisables). Une manette Dualshock 4 noire est également présente. Cette version est bien plus fine et légère que les autres modèles. La machine est aussi compatible avec la technologie HDR (à condition que votre téléviseur le soit aussi). Le lecteur Blu-ray vous permettra de lire des jeux mais aussi des films. Un câble HDMI et un USB sont bien évidemment de la partie.Une fois cet achat effectué, les meilleurs jeux PlayStation 4 vous tendront les bras. En effet, la PS4 possède un catalogue extrêmement complet et varié. Des exclusivités impressionnantes comme God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: A Thief's End, The Last Guardian ou encore Marvel's Spider-Man sont disponibles. Même si la PlayStation 5 arrivera très bientôt, des jeux exceptionnels débarqueront sur PS4 en 2020. Vous pourrez compter sur Final Fantasy VII: Remake, The Last of Us Part II, Marvel's Avengers et Cyberpunk 2077 pour vous divertir.La PS4 est considérée comme étant une des meilleures consoles du marché et ce n'est pas pour rien. Abordable et riche en jeux, la machine de Sony a tout pour plaire. Profitez donc de ce Cyber Monday pour l'obtenir.