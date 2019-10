Forfait mobile sans engagement : tout savoir sur les promos Sosh du moment

Sosh brille avec deux forfaits de qualité

Craquez pour l'iPhone

Les offres qui vont suivre sont sans engagement. Ainsi, vous aurez la possibilité de résilier à tout moment. Entrons directement dans le vif du sujet avec le forfait Sosh 20 Go à 11,99€/mois (puis 19,99€ au bout d'un an). Les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités en France mais aussi depuis la France métropolitaine vers l'Europe, la Suisse, Andorre ainsi que les DOM. Lorsque vous êtes dans une de ces quatre dernières destinations, tous les éléments mentionnés précédemment restent illimités vers ces mêmes zones et la France. Enfin, comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour obtenir votre nouvelle carte SIM.Continuons avec le second forfait Sosh 50 Go à 14,99€/mois (puis 24,99€ au bout d'un an). Le contenu est assez similaire à celui de l'abonnement précédent avec quelques ajouts au passage. Non seulement l'enveloppe internet est plus conséquente mais les possibilités allant de la France vers l'étranger sont plus nombreuses. Ainsi, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes d'Amérique du Nord (Canada, USA). Vous pouvez aussi appeler sans restriction vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et DOM. Les SMS ont droit au même traitement de faveur vers les mobiles de ces destinations.Enfin, si vous souscrivez à un de ces forfaits, vous aurez accès à l'iPhone 11 à seulement 799€. Cette offre concerne la version 128 Go. Le smartphone d'Apple possède un écran 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Pour faire court, vous devez savoir que cet iPhone est très puissant. Il brille aussi grâce à la qualité de ses photos ou encore pour son autonomie importante et ses finitions impeccables. Puisqu'il est sorti il y a tout juste un mois, vous pouvez vous attendre à une expérience optimale à tous les niveaux.Sosh n'a pas fait les choses à moitié avec ces réductions à quelques semaines du Black Friday. Deux beaux forfaits se présentent à vous et l'iPhone 11 est également à votre disposition à prix réduit. Bien entendu, ces offres ne sont pas éternelles alors vous allez devoir prendre une décision rapidement. Bon week-end sur Clubic !