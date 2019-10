Console Xbox One X 1 To Edition Limitée Gears 5 Ultimate + Call of Duty Modern Warfare à 399,99€ au lieu de 553,98€

Le Black Friday n'a qu'à bien se tenir !

L'appel du devoir

Il faut bien l'admettre, cette offre est digne du Black Friday qui débutera le 25 novembre prochain. Nous sommes chez la Fnac pour cette bonne affaire et il y a pas mal de choses que vous devez savoir. Tout d'abord, la livraison sera gratuite et se fera sous un jour ouvré pour les abonnés Fnac +. Ces derniers bénéficient d'une réduction de 10€ par tranche de 100€ d'achat. Ainsi, une remise supplémentaire de 30€ vient s'appliquer. Aussi, il sera nécessaire d'ajouter séparément le jeu Call of Duty Modern Warfare à votre panier pour l'obtenir sans frais additionnels.Le pack contient une console Xbox One X édition limitée Gears 5 équipée d'un disque dur 1 To. En plus de la machine 4K-HDR de Microsoft, une copie de Gears 5 Ultimate Edition est de la partie. Ce n'est pas tout puisque les quatre premiers Gears of War sont également inclus. Vous bénéficierez au passage d'un abonnement d'un mois au Xbox Game Pass comme au Xbox Live Gold. Une manette officielle est bien présente avec ses piles et un câble HDMI.Comme vous l'avez sans doute déjà compris, le jeu Call of Duty Modern Warfare fait aussi partie de cette offre. Il s'agit d'un reboot de l'épisode sorti en 2007. Au programme, une campagne solo haletante avec des graphismes somptueux et un contenu multijoueur copieux. Comptez pas moins de 21 cartes jouables et un mode 2 contre 2 très intense. Bref, vous aurez tout ce qu'il faut pour jouer pendant des dizaines d'heures.Cette promotion est absolument parfaite pour les retardataires qui veulent se procurer une console récente. Le rapport qualité / prix du pack est tout bonnement excellent. C'est sans doute le cadeau de Noël idéal pour faire plaisir à toute la famille. Vous avez jusqu'au 3 novembre prochain pour bénéficier de l'offre en question.