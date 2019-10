Prix en forte baisse pour un des derniers smartphones Samsung, le A80 à seulement 429,44€

Samsung Galaxy A80 : la puissance à petit prix

Une partie photo bien complète pour ce Samsung Galaxy A80

Une fois de plus, nous allons faire un tour chez Rakuten pour cette promotion. Le site vous offrira une belle remise à utiliser sur vos futurs achats une fois la commande passée. Ce montant fixé à 21,47€ est disponible pour les adhérents au Club Rakuten. C'est le vendeur Central-FR qui s'occupera gratuitement de la livraison. Vous devrez tout de même patienter entre 8 et 12 jours ouvrés avant de recevoir l'article à votre domicile. En ce qui concerne la garantie, elle est valable pendant deux ans.Ce Samsung Galaxy A80 est un smartphone très récent qui possède de véritables atouts. Ainsi, il arbore un bien bel écran Super Amoled 6.7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Ensuite, le smartphone repose sur une architecture composée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Aucun ralentissement à signaler sur l'interface ou les applications. Il faudra tout de même faire quelques petites concessions sur l'aspect gaming même si le mobile assure le job dans ce domaine également.Le smartphone de la marque sud-coréenne embarque un capteur 48 mégapixels à l'arrière accompagné d'un secondaire à 8 mégapixels. Un capteur TOF est aussi de la partie pour le mode portrait. À l'avant, c'est un autre capteur 48 mégapixels qui répond présent. Enfin, la batterie 3700 mAh assure une autonomie d'environ deux journées entières. Le mobile est compatible avec la charge ultra rapide 25 W permettant une recharge complète en moins de 1h30.Très sincèrement, le Samsung Galaxy A80 a tout d'un grand smartphone... Il pourrait même faire de l'ombre à certains haut de gamme. Ses performances sont excellentes, l'écran est de qualité et l'autonomie ne déçoit pas. Une très belle promotion avant l'arrivée de la période du Black Friday qui débutera le 25 novembre chez la plupart des sites spécialisés dans la vente en ligne.