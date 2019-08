🔥 Carte PlayStation Plus 12 mois d'abonnement à 44,90€ !

Des heures de PlayStation en Plus !

Plus de possibilités avec Playstation Plus

Cette bonne affaire nous vient tout droit de chez Amazon . La livraison à domicile est gratuite et vous pourrez la recevoir en un jour ouvré si vous êtes abonné au service Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€ par an). Notez que la carte est uniquement valable pour souscrire à un abonnementet non pour acheter du contenu sur le PlayStation Store. Attention car les stocks sont extrêmement limités !Avec ces, vous aurez la possibilité de jouer en ligne avec vos amis sur PS4. Le multijoueur n'est pas le seul avantage puisque chaque mois, vous aurez accès à une sélection de jeux gratuits. Pour ce mois d'août 2019 par exemple, WipEout Omega Collection et Sniper Elite 4 sont gratuits pour tous les membres. Une fois placés dans votre bibliothèque, ces titres peuvent être téléchargés à volonté du moment que votre abonnement est toujours actif.Lepermet aussi d'obtenir des réductions exclusives sur le PlayStation Store. Des jeux récents sont concernés, tout comme des précommandes. Vous pourrez aussi envoyer vos sauvegardes sur le Cloud (à hauteur de 10 Go) et bénéficier de thèmes et autres avatars offerts pour personnaliser votre PS4. Enfin, les patchs peuvent être téléchargés automatiquement même lorsque votre console est en mode repos.Bref, si vous jouez sur la console de Sony, unest presque indispensable. Cette promotion vous permet d'obtenir une remise de 15€ sur le forfait annuel, ce qui représente tout de même une économie conséquente. Alors foncez avant qu'Amazon ne soit en rupture de stock.