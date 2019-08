🔥 Bon plan Cdiscount : TV Continental Edison 55" 4K UHD à 274,99€ au lieu de 399€

TV Continental Edison 55" 4K UHD en promo sur Cdiscount

Allez donc faire un tour sur le site Cdiscount pour acheter en promotion la TV Continental Edison 55" 4K UHD CELED554K0119B3. L'appareil fait l'objet d'une remise grâce au coupon CDISCOUNT25E (à saisir dans le panier).Ce code promotionnel doit être utilisé uniquement par les membres CDAV du site e-commerce. Le prix de revient du téléviseur sera alors de 274,99€. Si vous n'êtes pas membres du programme, vous pouvez toujours l'essayer gratuitement en cliquant sur ce lien Enfin, Cdiscount permet à ses clients d'avoir une offre spéciale sur l'achat du produit. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" (visible en-dessous de celui du panier) depuis la page produit et laissez-vous guider par Cdiscount. L'enseigne vous proposera alors un prix unique par l'intermédiaire d'une fenêtre pop-up.Après avoir évoqué l'offre de la part de Cdiscount, revenons-en aux caractéristiques du téléviseur. La TV Continental Edison 55" 4K UHD CELED554K0119B3 possède notamment un écran à rétroéclairage par LED d'une diagonale de 139 cm (avec une résolution 3840 x 2160), deux ports HDMI et un port USB 2.0.On retrouvera aussi un tuner TNT intégré, un port optique, un port CI+ et une puissance audio de 2x10 watts. Concernant les dimensions, l'appareil mesure 124.8 cm de largeur, 74.1 cm de hauteur et 9.6 cm de profondeur (pour un poids de 14.2 kilos).Enfin, le téléviseur dispose d'une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).