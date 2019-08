🔥 Bon plan Fnac/Darty : PC hybride 2 en 1 Chromebook Asus Flip 14" à 594,20€ au lieu de 799€

15% de remise immédiate (ou avec un code promo) pour le Asus Flip C434TA-AI0107

Les caractéristiques de l'appareil

Vous avez donc jusqu'au mardi 6 août 2019 pour acheter Asus Flip C434TA-AI0107 en promotion chez Darty et à la Fnac. Vendu normalement à 799 euros, le PC portable voit son prix baisser à 699 euros.Mais ce n'est pas tout ! Les deux sites marchands français proposent une réduction de 15% sur le produit. Sur le site de Darty, il faut saisir le code avantage CB15 après avoir ajouté l'article au panier. Sur le site de la Fnac, il suffit juste d'ajouter le produit au panier et la remise immédiate se fait automatiquement.Ainsi, le PC hybride 2 en 1 Chromebook Asus Flip passe au prix de 594,20€. Et pour éviter de débourser un euro supplémentaire pour les frais de port, il est conseillé de retirer le PC portable en magasin Darty/Fnac.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du produit.Le PC portable est équipé d'un écran tactile 14" Full HD (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels), de 8 Go de mémoire vive, de 64 Go d'espace de stockage eMMC, du processeur Intel Core m3-8100Y cadencé à 1,1 GHz, d'une carte graphique Intel HD Graphics 615 et du système d'exploitation Chrome OS.Pour la connectique, le Chromebook C434TA-AI0107 est doté de 2 ports USB 3.1 Type C et d'un port USB 3.1 Type A. L'appareil dispose aussi d'une carte Wifi intégrée 802.11 ac et de la technologie Bluetooth 4.0.Enfin, le PC portable bénéficie d'une garantie de 2 ans.